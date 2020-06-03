Озвучены симптомы коронавируса у домашних животных

Коронавирус SARS-CoV-2 способен поражать домашних питомцев, поэтому специалисты Федерального центра охраны здоровья животных собрали симптомы COVID-19 у кошек и собак, документ опубликован на сайте Россельхознадзора.

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Собаки обычно переносят коронавирус легко, у кошек часто проявляются признаки острой респираторной инфекции. Так, у кошек фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз, отмечается в сообщении.

У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся диареей. Подчеркивается, что фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока не зафиксировано, однако контакты с домашним питомцем с такими симптомами нужно ограничить.

Заболевшим COVID-19 людям не рекомендуют гладить и кормить кошку или собаку, нельзя разрешать домашнему животному лизать руки. При необходимости домашнего питомца можно протестировать на коронавирус — решение об этом должен принять ветеринар.