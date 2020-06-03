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Бомбардировщик B-1B посчитали проблемой для российского флота

Источник:
РБК
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Фото: US Air Force from USA

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, совершившие полет над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России, считают эксперта издания The Drive.

Два самолета B-1B Lancer ВВС США из 28-го бомбардировочного крыла на авиабазе Эллсворт в Южной Дакоте 29 мая провели учебный полет над Черным морем. Этот полет показал, как американские ВВС могут поддержать контингенты в Европе и Черном море, «где они могут представлять особенно серьезную проблему для российского флота», приводит РБК выдержки из материала.

Во время полета самолеты США отрабатывали использование противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM. Как уточняет The Drive, они являются производным от семейства ракетных комплексов воздушного базирования (JASSM) AGM-158

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Использование противокорабельного оружия, как пишет издание, может стать решающим во время любого морского боя. Один бомбардировщик B-1B способен нести 24 JASSM и, по сведениям издания, столько же ракет LRASM. Флот России на Черном море, по оценкам The Drive, включает около 50 кораблей и шесть подлодок. Издание указывает, что «даже за небольшое число вылетов B-1B может за короткое время реально попытаться атаковать все их с помощью множества ракет».

The Drive отметил, что бомбардировщики США могут вылетать для противокорабельных атак с баз, расположенных за пределами зоны поражения российской ПВО в Черноморском регионе. Американские самолеты во время тренировочного вылета над Черным морем сопровождали украинские истребители, что, по мнению издания, также служит сигналом.

Минобороны России сообщало, что 29 мая дежурные по ПВО Западного и Южного военных округов обнаружили приближение американских самолетов. Истребители Су-27 и Су-30 были подняты для перехвата В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря. После того как истребители приблизились на безопасное расстояние к американским бомбардировщикам, те изменили направление полета от российской государственной границы.



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