Затмения начинаются: что наблюдать в июне

Затмения Солнца, Луны и Венеры можно наблюдать в июне 2020 года. В какие дни смотреть на небо и насколько хорошо будут видны космические явления на территории России?

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное.

Когда Луна полностью входит в тень Земли, это полное затмение, когда частично — частное, а если в полутень — это частное полутеневое затмение.

Полутеневое затмение Луны 5 июня

Затмение начнется 5 июня в 20.46 мск и закончится в 00.04 мск 6 июня. Максимальное погружение лунного диска в полутень Земли произойдет в 22.25 мск. Продолжительность составит 3 часа 18 минут, сообщается на сайте Московского планетария.

В России полутеневое затмение Луны можно будет наблюдать из Европейской части (кроме севера) и юго-запада Сибири. В мире его увидят на большей части Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной части Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанах, в Антарктиде.

Фото: © Московский планетарий

Эффекта «кровавой» Луны ждать не стоит, так как половина спутника погрузится лишь в полутень. Потемнеет только нижний (южный) край лунного диска.

Заметить это невооруженным глазом будет сложно, а в оптические приборы — вполне возможно, при условии благоприятной погоды на открытой местности над юго-восточным горизонтом.

Затмение Венеры 19 июня

Луна заслонит собой Венеру при дневной видимости в небе над Россией, в этом случае при ясной погоде можно наблюдать «шоу двух серпов» — большой лунный серп и небольшой серп Венеры, который на полчаса «спрячется» за диском Луны.

Чтобы увидеть явление, надо смотреть значительно выше южного горизонта, западнее (правее) от Солнца. Ориентировочное время — 12.00 мск.

Кольцеобразное затмение Солнца 21 июня

Это солнечное затмение будет третьим в 2020 году. При кольцеобразном затмении Луна закрывает центральную часть звезды, оставляя яркий ободок.

Продолжительность кольцеобразной фазы в максимуме явления достигнет всего 38 секунд при фазе 0,994 в 9.40 по московскому времени. Ее смогут наблюдать на севере Индии.

Наибольшая фаза в России составит 0,45, она будет видна на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Новосибирске затмение начнется в 08.55 мск, будет видно 0,28 фазы.

В Европейской части страны наибольшая фаза будет равна 0,41, ее смогут увидеть жители юга Дагестана.