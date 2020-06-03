Синоптики дали рекомендации по открытию пляжного сезона в Сибири

Пляжный сезон в Сибири лучше немного «передвинуть» с начала июня и перенести на середину месяца. Рекомендация связана с неблагоприятными для отдыха на воде метеорологическими явлениями, сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик во вторник в ходе пресс-конференции.

«В связи с тем, что начало июня ожидается достаточно холодным, я думаю, что следует сдвинуть начало пляжного сезона на середину июня. Обращаю ваше внимание, что все-таки надо прислушиваться и следить за прогнозами погоды с меньшей заблаговременностью (один-три дня), здесь мы уже можем более точно настроить вас на отпускной характер погоды», — рассказал Лапчик.

В начале июня Западная Сибирь после аномальной майской жары попала под воздействие очага холода, пришедшего с Северного Урала. Сейчас очаг расположен над Новосибирской, Томской и Кемеровской областями.

В этих регионах в первой декаде июня и, вероятно, в течение месяца установится температура ниже климатической нормы. Сильнее всего это ощутят жители западной половины Новосибирской области и Алтайского края. На остальной территории Сибири температурный фон будет близким климатической норме.