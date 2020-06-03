Захламленную квартиру в Новосибирске дважды продезинфицировали

Заключительную дезинфекцию провели во вторник в квартире на улице Гоголя в Новосибирске, откуда вывезли четыре грузовика мусора. Квартиру в свалку превратила собственница жилого помещения, сообщила пресс-служба мэрии.

Жительница Дзержинского района складировала в квартире мусор годами и заполнила им две комнаты до потолка. Жалоба на нее поступила от соседей в администрацию Дзержинского района. Собственницу предупредили, что мусор надо убрать. Но просьбы чиновников и соседей жительница дома проигнорировала.

Очистить квартиру удалось только по решению суда, когда «в гости» к даме пришли судебные приставы и вывезли из жилого помещения четыре грузовика мусора, продезинфицировали квартиру и избавились от насекомых.

Во вторник квартиру продезинфицировали повторно. Сейчас обитательница уже очищенной от ненужного хлама квартиры поэтапно проводит генеральную уборку.