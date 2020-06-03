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Захламленную квартиру в Новосибирске дважды продезинфицировали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заключительную дезинфекцию провели во вторник в квартире на улице Гоголя в Новосибирске, откуда вывезли четыре грузовика мусора. Квартиру в свалку превратила собственница жилого помещения, сообщила пресс-служба мэрии.

Жительница Дзержинского района складировала в квартире мусор годами и заполнила им две комнаты до потолка. Жалоба на нее поступила от соседей в администрацию Дзержинского района. Собственницу предупредили, что мусор надо убрать. Но просьбы чиновников и соседей жительница дома проигнорировала.

Очистить квартиру удалось только по решению суда, когда «в гости» к даме пришли судебные приставы и вывезли из жилого помещения четыре грузовика мусора, продезинфицировали квартиру и избавились от насекомых.

Во вторник квартиру продезинфицировали повторно. Сейчас обитательница уже очищенной от ненужного хлама квартиры поэтапно проводит генеральную уборку.

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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

mosquito__2010

Что же они такие справедливые погромы в Киеве в 2014 году не осудили в должной степени ? Лицемерие и...

Uynachalnica

А дождаться полного прекращения пандемии уже не судьба? Сроки поджимают! Хотя до 24 года еще времени...

ager

20 лет восстановить не может, вся на игле сидим, а возможности были

Иркут 69

Боец ММА "порассуждал".... 😀С таким же успехом могли бы порассуждать сержанты, дворники, гувернантки,...