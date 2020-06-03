Рынок труда в Новосибирске стал скромнее в зарплатах

Большинство работодателей с начала «пандемического» кризиса на рынке труда в Новосибирской области не отказались от поиска сотрудников, но сократили уровень предлагаемых зарплат, сообщил заминнистра труда региона Игорь Шмидт в ходе пресс-конференции во вторник.

«Зарплатные предложения стали скромнее. Лишь по 12% вакансий уровень зарплаты выше средней по области. С другой стороны мы понимаем, что стартовые предложения работодателей были (всегда) в долях не таких высоких. Это начальная работа по отбору соискателей и предложения по зарплате не так высоки», — отметил Шмидт.

В целом работодатели в Новосибирской области, по словам замминистра, всеми силам пытаются сохранить коллективы, избегая массовых сокращений. Так, с начала года предприятия сократили 1,7 тысячи работников по области. Это практически столько же, как и за аналогичный период прошлого года.

Но в период действия ограничений выросло количество предприятий, работающих в различных режимах сокращенного рабочего времени. Этот показатель увеличился по области в 3 раза. Сейчас порядка 10 тысяч сотрудников на 234-х предприятиях трудятся по сокращенному режиму.

«Но это указывает на то, что работодатели дорожат своим персоналом и не прощаются с ними в такой неприятной форме, как сокращение, а применяют режимы, которые позволяют сохранить трудовые коллективы», — подчеркнул Шмидт.

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Всего с начала года в центр занятости обратилось 52 тысяч человек. После 1 марта — 41 тысяча. Из них только 13 тысяч уволились после 1 марта, 7 тысяч потеряли работу в 2020 году, более 20 тысяч — ушли от работодателей еще раньше, или не работали вовсе.

«Что мы ожидаем дальше? Не знаю. Мы сами в ожидании когда будет "дно" на рынке соискателей», — резюмировал замминистра труда Новосибирской области.