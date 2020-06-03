Очередное обновление вывело из строя iPhone и iPad

Владельцы iPhone и iPad сообщили о сбоях в работе устройств после установки актуальных обновлений, в частности, обладатели устройств от Apple обратили внимание на серьезное сокращение сроков работы аккумулятора, сообщают эксперты портала ZDNet

«Жалуются даже пользователи iPhone 11 Pro Max, у которого довольно большая емкость батареи», — приводит сообщение РИА Новости. Некоторые владельцы гаджетов отметили, что устройства стали сильнее нагреваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Эксперт рассказал об опасности полной зарядки смартфона

У кого-то смартфоны «сломались» после обновления iOS до версии 13.5: они стали постоянно перезагружаться. С аналогичными проблемами столкнулись и владельцы iPad и iPad Pro после апгрейда операционки до 13.4.1. Устройства застряли в бесконечном цикле перезагрузки, и единственным выходом из ситуации становится уже перезагрузка системы.

На этом список проблем не заканчивается. Пользователи жалуются на извещения о проблемах с загрузкой и обновлением приложений из App Store и некорректное воспроизведение видео в формате MP4.