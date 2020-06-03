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Россия ослабит валютный контроль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия откажется от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и на год перестанет штрафовать за невозврат валютной выручки. Соответствующие меры содержатся в общенациональном плане правительства по восстановлению экономики.

Подготовленный правительством документ 2 июля был представлен президенту РФ Владимиру Путину премьером Михаилом Мишустиным и получил одобрение главы государства. План рассчитан на срок до декабря 2021 года.

Так, предполагается перейти полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, пишет РБК.

Штрафы за невозврат валютной выручки по внешнеторговым контрактам и займам не будут использоваться с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года. Сейчас штрафы составляют от 75 до 100% от суммы неправомерной валютной операции.

Кроме этого, планируется поэтапно отменить требования по возврату экспортерами выручки в иностранной валюте за переданные ими контрагентам несырьевые неэнергетические товары и разрешить экспортерам осуществлять взаимозачеты по внешнеторговым договорам.

Эксперты отмечают, что такие меры сблизят российское валютное законодательство с мировой практикой и позволят увеличить объем внешнеторговых операций. Либерализация законодательства облегчит деятельность бизнеса при международных сделках.

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