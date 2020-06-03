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Военную вакцину от коронавируса в России испытали на обезьянах

Источник:
«Красная звезда»
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках подтвердили безопасность препарата и его эффективность в защите организма от инфекции, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Сергей Борисевич.

«В рамках проведения доклинических исследований специалистами 48-го ЦНИИ Минобороны РФ были успешно завершены исследования на двух видах животных: на обезьянах и хомяках. Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность», — сказал Борисевич в интервью газете «Красная звезда».

Минобороны РФ сообщило, что для испытания вакцины на людях отобраны 50 добровольцев-военнослужащих. Борисевич рассказал, что это 45 мужчин и пять женщин в возрасте от 25 до 50 лет, здоровые и без вредных привычек.

Начальник Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Евгений Крюков рассказал, что среди добровольцев 10 медицинских работников, в том числе трое врачей. До начала испытаний они будут находиться в изоляции, перед началом исследований пройдут тесты на коронавирус.

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«Проводимое клиническое исследование включает в себя ответы на два принципиальных вопроса. Во-первых, безопасна ли вакцина и как хорошо она переносится. Во-вторых, нам необходимо понять, насколько она иммуногенна, то есть насколько хорошо после введения вакцины организм сможет выработать защитные антитела к новой коронавирусной инфекции. Именно на эти вопросы в ходе нашего исследования нам предстоит ответить», — подчеркнул Крюков.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Планируется, что клинические испытания вакцины будут завершены до конца июля.

В 48-м ЦНИИ Минобороны РФ ранее были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.



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