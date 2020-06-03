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Фитнес-клубы Бурятии рассказали о бедственном положении в отрасли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Фитнес-клубы и другие спортивные организации обратились к главе Бурятии с просьбой разрешить им работать. Они согласны соблюдать все необходимые эпидемиологические требования, написали они в обращении к руководителю региона.

«Многие фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные, хореографические, танцевальные площадки на грани закрытия, поскольку основные помещения объектов нашей отрасли находятся в пользовании на условиях долгосрочной аренды», цитирует «БайкалDaily» обращение к главе республики.

Согласно гражданскому праву, для освобождения от арендной платы необходимо признание ситуации форс-мажором актом органа власти, добавили они. Меры, предпринимаемые правительством для поддержки малого и среднего предпринимательства, по мнению предпринимателей, пока не позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Без работы и средств к существованию осталось большое число квалифицированных специалистов: тренеры, инструкторы, преподаватели физической культуры, а также непрофильные сотрудники.

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Предприниматели просят позволить им возобновить работу. Эта отрасль играет важную социальную роль в оздоровлении населения, считают они. Сейчас профессиональные спортсмены теряют форму, дети, не посещая секции и занятия, сидят у телеэкранов и с гаджетами, люди с потребностью в реабилитации остались без таковой, добавили они.

Представители этой сферы также заверили, что смогут соблюдать эпидемиологические требования. На большой территории 8-10 человек будут максимально дистанцированы друг от друга дистанцированы, а при проведении индивидуальных занятий можно вообще избежать пресечения клиентов друг с другом.

Открытие клубов и иных спортивных сооружений в таком формате является первым шагом к полноценной работе. Эти меры позволят сохранить рабочие места, достойно выйти из кризисной ситуации по окончании пандемии и поддерживать здоровье десяткам тысяч горожан.

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