Анджелине Джоли 45 лет: главные вопросы к актрисе

Татуировки, усыновленные дети и родная дочь, ставшая сыном, сейчас интересуют поклонников Анджелины Джоли больше, чем ее карьера в кино. К 45-летию Джоли заслужила статусы многодетной матери, «бывшей» Брэда Питта, талантливой актрисы, обладательницы самых соблазнительных губ и посла доброй воли ООН.Актриса Анджелина Джоли родилась в 1975 году, 4 июня ей исполняется 45 лет.
Настоящие ли губы у Джоли?
Актриса никогда не пыталась скрыть природу своих губ — их форму и объем она унаследовала от матери. Со временем поклонники начали подозревать Джоли в том, что она поддерживает их форму гиалуроновыми филлерами.
Если присмотреться к фотографиям звезды разных периодов, то можно увидеть, что в молодости ее губы были более объемными. Сейчас знаменитость поддерживает их красоту правильным уходом и подчеркивает с помощью макияжа.
Сколько весит Анджелина Джоли?
По последним данным, опубликованным в открытых источниках, Джоли весит 52 килограмма при ее росте 170 сантиметров. Еще пару лет назад звезда весила 37-39 килограммов и ходили слухи, что у нее анарексия, также сильную потерю веса связывали со стрессом. Тогда она переживала разрыв с Брэдом Питтом.
Сейчас ее вес пришел в норму. «Без физической нагрузки нельзя поддерживать одновременно и свой вес, и здоровье. Просто мало есть – это не только неэффективно, но и вредно для здоровья. Есть нужно не меньше пяти раз в день, перекусывать фруктами или молоком. Еще у меня есть секрет – чеснок и имбирь. Эти два продукта отлично расщепляют жиры. Спортзал – обязателен», — говорила Джоли о своем весе.
Почему Джоли развелась с Брэдом Питтом?
«Все стало плохо… Нет, это неправильно слово. Все стало
слишком сложно», — говорила Джоли о своем разрыве с Питтом.
Конкретных причин развода ни актриса, ни звездный супруг не называли. Разводу
пары предшествовало их совместное путешествие.
14 сентября 2016-го на борту частного
самолета, на котором их семья летела из Ниццы в Лос-Анджелес, Питт якобы
накричал и даже поднял руку на одного из
сыновей, 15-летнего Мэддокса. Четыре дня спустя Джоли подала на
развод во имя «здоровья семьи» и потребовала единоличной опеки над детьми.
Сколько детей у Джоли и Питта?
Анджелина Джоли родила от Брэда Питта дочку и близнецов —
мальчика и девочку, еще троих детей пара в разное время усыновила, сейчас
актриса воспитывает шестерых детей.
Мэддокс (18 лет). Был усыновлен в возрасте семи месяцев в Камбодже,
где Джоли снималась в фильме «За гранью» о странах третьего мира. Мальчик, рожденный под именем Рат Вибол, находился в сиротском приюте для беженцев.
Захара (15 лет). Была удочерена в шестимесячном возрасте
Питтом и Джоли в Эфиопии, девочка была сиротой в результате смерти матери от
СПИД, но сама не имеет ВИЧ.
Шайло (14 лет). Стала первым биологическим ребенком Джоли и Питта.
Появление дочки на свет сопровождалось настоящей войной между звездными
родителями и СМИ. Чуть позже Анджелина и Брэд продали снимки дочери за рекордные
10 миллионов долларов журналам «People» и «Hello!», что сделало фотографии
Шайло Нувель Джоли-Питт самыми дорогими фотографиями знаменитости в мировой
истории.
Пакс Тьен (16 лет). Мальчика усыновили в трехлетнем возрасте
во Вьетнаме. Настоящее имя, данное при рождении — Фам Квань. Имя «Пакс»
по-латыни означает «мир», оно якобы было выбрано матерью Анджелины перед
смертью.
Близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин (11 лет). Младшие
биологические дети Брэда Питта и Анджелины Джоли.
Какой ребенок Джоли и Питта поменял пол?
В декабре 2014 года стало известно, что первая дочь Джоли Шайло считает себя трансгендерным мальчиком с именем Джон, родители приняли его гендерную идентичность. В 12 лет с согласия родителей ребенок стал принимать гормональные препараты и планирует в дальнейшем полностью сменить пол.
Актриса поддерживает ребенка, но не в восторге от решения. Американские СМИ написали, что Джоли предложила Шайло эксперимент: часть времени она должна проводить в облике девушки, а другую часть в образе парня. Психологи посчитали, что звездный ребенок может «заработать» раздвоение личности.
Сколько татуировок у Джоли и что они значат?
В общей сложности у Джоли насчитывается около 20 татуировок,
точного числа нет, потому что некоторые были сведены или перебиты. Самые
интересные татуировки на теле звезды:
- Большой черный крест над левым бедром;
- азиатский тигр внизу спины, а также узоры и дракон;
- слова «Know Your Rights» (Знай свои права) у шеи;
- арабское слово, в переводе означающее «назначение», «воля»
на внутренней стороне правой руки;
- на левом плече географические координаты мест, где родился каждый из ее детей;
- на внутренней стороне правой ноги Whiskey Bravo. Это
зашифрованное алфавитом международной организации гражданской авиации имя Брэда
Питта (точнее, его инициалы) — Уильям Брэдли (William Bradley).