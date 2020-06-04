Анджелине Джоли 45 лет: главные вопросы к актрисе

Татуировки, усыновленные дети и родная дочь, ставшая сыном, сейчас интересуют поклонников Анджелины Джоли больше, чем ее карьера в кино. К 45-летию Джоли заслужила статусы многодетной матери, «бывшей» Брэда Питта, талантливой актрисы, обладательницы самых соблазнительных губ и посла доброй воли ООН.

Актриса Анджелина Джоли родилась в 1975 году, 4 июня ей исполняется 45 лет.

Настоящие ли губы у Джоли?

Актриса никогда не пыталась скрыть природу своих губ — их форму и объем она унаследовала от матери. Со временем поклонники начали подозревать Джоли в том, что она поддерживает их форму гиалуроновыми филлерами.

Если присмотреться к фотографиям звезды разных периодов, то можно увидеть, что в молодости ее губы были более объемными. Сейчас знаменитость поддерживает их красоту правильным уходом и подчеркивает с помощью макияжа.

Сколько весит Анджелина Джоли?

По последним данным, опубликованным в открытых источниках, Джоли весит 52 килограмма при ее росте 170 сантиметров. Еще пару лет назад звезда весила 37-39 килограммов и ходили слухи, что у нее анарексия, также сильную потерю веса связывали со стрессом. Тогда она переживала разрыв с Брэдом Питтом.

Сейчас ее вес пришел в норму. «Без физической нагрузки нельзя поддерживать одновременно и свой вес, и здоровье. Просто мало есть – это не только неэффективно, но и вредно для здоровья. Есть нужно не меньше пяти раз в день, перекусывать фруктами или молоком. Еще у меня есть секрет – чеснок и имбирь. Эти два продукта отлично расщепляют жиры. Спортзал – обязателен», — говорила Джоли о своем весе.

Почему Джоли развелась с Брэдом Питтом?

«Все стало плохо… Нет, это неправильно слово. Все стало слишком сложно», — говорила Джоли о своем разрыве с Питтом. Конкретных причин развода ни актриса, ни звездный супруг не называли. Разводу пары предшествовало их совместное путешествие.

14 сентября 2016-го на борту частного самолета, на котором их семья летела из Ниццы в Лос-Анджелес, Питт якобы накричал и даже поднял руку на одного из сыновей, 15-летнего Мэддокса. Четыре дня спустя Джоли подала на развод во имя «здоровья семьи» и потребовала единоличной опеки над детьми.

Сколько детей у Джоли и Питта?

Анджелина Джоли родила от Брэда Питта дочку и близнецов — мальчика и девочку, еще троих детей пара в разное время усыновила, сейчас актриса воспитывает шестерых детей.

Мэддокс (18 лет). Был усыновлен в возрасте семи месяцев в Камбодже, где Джоли снималась в фильме «За гранью» о странах третьего мира. Мальчик, рожденный под именем Рат Вибол, находился в сиротском приюте для беженцев.

Захара (15 лет). Была удочерена в шестимесячном возрасте Питтом и Джоли в Эфиопии, девочка была сиротой в результате смерти матери от СПИД, но сама не имеет ВИЧ.

Шайло (14 лет). Стала первым биологическим ребенком Джоли и Питта. Появление дочки на свет сопровождалось настоящей войной между звездными родителями и СМИ. Чуть позже Анджелина и Брэд продали снимки дочери за рекордные 10 миллионов долларов журналам «People» и «Hello!», что сделало фотографии Шайло Нувель Джоли-Питт самыми дорогими фотографиями знаменитости в мировой истории.

Пакс Тьен (16 лет). Мальчика усыновили в трехлетнем возрасте во Вьетнаме. Настоящее имя, данное при рождении — Фам Квань. Имя «Пакс» по-латыни означает «мир», оно якобы было выбрано матерью Анджелины перед смертью.

Близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин (11 лет). Младшие биологические дети Брэда Питта и Анджелины Джоли.

Какой ребенок Джоли и Питта поменял пол?

В декабре 2014 года стало известно, что первая дочь Джоли Шайло считает себя трансгендерным мальчиком с именем Джон, родители приняли его гендерную идентичность. В 12 лет с согласия родителей ребенок стал принимать гормональные препараты и планирует в дальнейшем полностью сменить пол.

Актриса поддерживает ребенка, но не в восторге от решения. Американские СМИ написали, что Джоли предложила Шайло эксперимент: часть времени она должна проводить в облике девушки, а другую часть в образе парня. Психологи посчитали, что звездный ребенок может «заработать» раздвоение личности.

Сколько татуировок у Джоли и что они значат?

В общей сложности у Джоли насчитывается около 20 татуировок, точного числа нет, потому что некоторые были сведены или перебиты. Самые интересные татуировки на теле звезды: