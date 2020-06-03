Горный Алтай показал рекордный прирост больных COVID-19

Сразу 16 новых случаев коронавируса зафиксировали в Республике Алтай за сутки. Это рекордный прирост для региона, показавшего самые низкие в Сибири темпы заражения в мае.

По данным оперштаба, коронавирус подтвердился у семи жителей Кош-Агачского района, пяти вахтовиков, работавших в Майминском районе, трех жителей Горно-Алтайска, в том числе у двух детей, а также у жительницы Улаганского района.

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Всего на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 154 случая заболевания, 84 человека выписаны из медучреждений.

«Республика демонстрирует самые низкие темпы распространения вируса в СФО, только в этом регионе показатель не превышает общего по России (также 3,8). Стоит отметить, что за месяц здесь не было значительных вспышек коронавируса. Это позволило сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку в сравнении с другими регионами Сибири», – сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что в мае самый высокий прирост за месяц зафиксирован в Туве. Количество заболевших COVID-19 за месяц здесь возросло в 32 раза. Порог в тысячу выявленных случаев коронавируса к 1 июня не перешагнули только четыре региона Сибири. Помимо Республики Алтай это Кемеровская и Томская области и вплотную приблизившаяся к данной цифре – Хакасия.