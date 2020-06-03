Емельяненко заявил об отсутствии альтернативы Путину

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко порассуждал о политической ситуации в России, по его мнению, сейчас нет замены президенту Владимиру Путину.
«Я хотел бы, чтобы в России президентом был Владимир Владимирович Путин. На сегодняшний день подходящей кандидатуры, которая могла бы достойно вести себя с зарубежными политиками, контролировать процесс внутри страны, я не вижу», — заявил Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.
По его мнению, «все хотят быть президентами, у всех есть план». «Но перед этим надо украсть денег, съездить отдохнуть на море, а потом всё наладить. У этих людей даже образования нет, как и жизненного опыта», — добавил боец.
Александр Емельяненко — младший брат Федора Емельяненко, четырехкратного чемпиона мира по MMA в тяжелой весовой категории по версии японской организации Pride. За карьеру Емельяненко провел 36 поединков в смешанных единоборствах (ММА), одержав 28 побед, из них 20 — нокаутами.
УдавиковВ других странах такие действия штаты называют это на посягательство демократии, а у себя значит терроризм,...
pilot995У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.
mosquito__2010Что же они такие справедливые погромы в Киеве в 2014 году не осудили в должной степени ? Лицемерие и...
TehN1kНетуш! Это мирная демократия! Свобода по Западному образцу!
UynachalnicaА дождаться полного прекращения пандемии уже не судьба? Сроки поджимают! Хотя до 24 года еще времени...