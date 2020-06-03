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Число больных коронавирусом на Алтае превысило 2 тысячи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Более двух тысяч человек уже заразились коронавирусом в Алтайском крае, за последние сутки – 81 человек. Из них 840 выздоровели, сообщил оперштаб региона.

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При этом 60 больных выявили в Барнауле, пять – в Славгороде, по четыре – в Рубцовске и Новоалтайске, по два – в Павловском и Тюменцевском районах, еще по одному – в Бийске, Горняке, Советском и Калманском районах.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2066 человек, в том числе 197 детей до 17 лет включительно.

На 3 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3257 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 24 864 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 107 787 человек.

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