Неизвестные в Красноярском крае сорвали флаг России

Неизвестные в городе Иланский сорвали с административного здания российский флаг и знамя, установленные ко Дню Победы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два человека срывают флаги и уходят.

По данным полиции, флаги украли со здания управления социальной защиты. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников.

Город Иланский находится в 279 километрах восточней Красноярска, в нем проживает около 15 тысяч человек.