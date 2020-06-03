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Неизвестные в Красноярском крае сорвали флаг России

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестные в городе Иланский сорвали с административного здания российский флаг и знамя, установленные ко Дню Победы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два человека срывают флаги и уходят.

По данным полиции, флаги украли со здания управления социальной защиты. Сейчас устанавливаются личности злоумышленников.

Город Иланский находится в 279 километрах восточней Красноярска, в нем проживает около 15 тысяч человек.

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