«Премию МУЗ-ТВ» перенесли на 2021 год и вручат сразу за два года

Музыкальная церемония премии «Премии МУЗ-ТВ» отменена из-за пандемии, артисты смогут получить награду 11 июня 2021 года сразу за два года — 2019 и 2020, сообщается на сайте телеканала.

«В связи с продолжающимися карантинными мероприятиями в Москве, руководствуясь здравым смыслом и выступая за комфорт и здоровье зрителей и артистов, мы приняли решение о переносе даты проведения «Премии МУЗ-ТВ» на 11 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

В следующем году мероприятие пройдет, как и планировалось ранее, в спортивном комплексе «ВТБ-Арена». Ведущими музыкального шоу станут Александр Ревва, Максим Галкин, Ксения Собчак и впервые – Ольга Бузова. Купленные билеты будут действительны и в следующем году.

Вместо нового шоу 5 июня на канале МУЗ-ТВ покажут режиссерскую версию «Премии МУЗ-ТВ»-2019 с уникальными кадрами и эксклюзивными подробностями.