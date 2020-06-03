Житель Омска нарушил ПДД 144 раза за два месяца

Сотрудники Госавтоинспекции вручили водителю иномарки в Омске 144 постановления о назначении штрафов на сумму более 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба омского управления МВД.

Водитель Audi не только нарушал скоростной режим, но и совершал опасный маневр – проезд на запрещающий сигнал светофора.

Оказалось, что 23-летний водитель ездил на автомобиле с регистрационными знаками другого государства, и был уверен в своей безнаказанности.

«Автомобили с иностранными номерами в базах ГИБДД не учтены, поэтому установленные в городе комплексы видеофиксации распознать такое транспортное средство автоматически не могут. Однако специально для таких случаев автоинспекцией формируется дополнительная база, куда вносятся архивные файлы с неучтенными нарушениями с камер», — пояснил сотрудник пресс-службы «Интерфаксу».

Нарушитель признался, что все нарушения допускал он. Теперь ему придется оплатить штрафы на сумму 215 тысяч рублей.