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Житель Омска нарушил ПДД 144 раза за два месяца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Сотрудники Госавтоинспекции вручили водителю иномарки в Омске 144 постановления о назначении штрафов на сумму более 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба омского управления МВД.

Водитель Audi не только нарушал скоростной режим, но и совершал опасный маневр – проезд на запрещающий сигнал светофора.

Оказалось, что 23-летний водитель ездил на автомобиле с регистрационными знаками другого государства, и был уверен в своей безнаказанности.

«Автомобили с иностранными номерами в базах ГИБДД не учтены, поэтому установленные в городе комплексы видеофиксации распознать такое транспортное средство автоматически не могут. Однако специально для таких случаев автоинспекцией формируется дополнительная база, куда вносятся архивные файлы с неучтенными нарушениями с камер», — пояснил сотрудник пресс-службы «Интерфаксу».

Нарушитель признался, что все нарушения допускал он. Теперь ему придется оплатить штрафы на сумму 215 тысяч рублей.

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