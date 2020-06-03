Военные продолжили прием кандидатов на службу по контракту

Пандемия коронавируса и введенные в России ограничения не сказались на приеме кандидатов, желающих пойти на военную службу по контракту, но некоторые изменения все же появились, сообщил Sibnet.ru представитель пункта отбора военной службы по контракту в Новосибирске.

Основное изменение — прием заявлений не лично в пунктах отбора, а дистанционно. Гражданин, желающий стать «контрактником», может подать заявление через сайт Министерства обороны, где указаны адреса отборных пунктов, или через сервисы по подбору работы — superjob.ru, hh.ru

Если резюме кандидата будет соответствовать всем требованиям, его пригласят на собеседования в пункт отбора и для прохождения медицинской комиссии. Это единственные изменения, коснувшиеся «контрактной» службы в рядах российской армии, прокомментировали в пресс-службе. Все остальное не изменилось.

В ряды «контрактников» принимают граждан РФ возрастом от 18 до 39 лет, с отсутствием судимости, с высшим или средним профессиональным образованием. Тем, кто прошел срочную службу достаточно иметь аттестат об окончании девяти классов.

Военнослужащим обещают заработную плату от 30 тысяч рублей, социальные гарантии, обеспечение жильем, бесплатным проездом к месту отпуска вместе с одним членом семьи и страхование жизни.

В 2020 году призывные комиссии, отбирающие солдат на службу по призыву, начали работать позднее из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Также по решению министра обороны Сергея Шойгу, был сдвинут и график отправки призывников по местам военной службы. В Новосибирской области первые призывники отправились служить 29 мая.