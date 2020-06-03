Глава Кузбасса назвал свою работу благородной

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев считает работу губернатора непростой, но благородной, это мнение он высказал во время пресс-конференции «600 дней. Кузбасс после коронавируса.

В завершении пресс-конференции прозвучал вопрос он телезрительницы: «А хорошо ли быть губернатором?»

«Должность губернатора — это ни хорошо и ни плохо, и неправильно ставить в такой постановке вопрос. Должность губернатора — это, прежде всего, огромная ответственность перед своими избирателями: перед нашими шахтерами, перед нашими аграриями, перед нашими учеными, перед нашими строителями, перед молодыми мамами и перед детьми. Ответственность за жизнь и за будущее. Это непростая работа, но она благородная работа, она как работа врача и учителя, это работа на благо жителей Кузбасса. И вот это вот ощущение, что ты каждый день помогаешь людям, оно придает силу во всей этой непростой жизненной ситуации»,— ответил Цивилев.

Цивилев возглавляет Кемеровскую область с 1 апреля 2018 года после отставки Амана Тулеева. В сентябре того же года избран губернатором на пять лет.