Мантуров оценил количество заказов на Aurus

Количество заказов на автомобили премиального бренда Aurus в России не уменьшается из-за ослабления курса рубля, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Если говорить о заказах, их меньше не стало, никто не отказался, наоборот, мы получаем информацию от коллег — НАМИ и самого Aurus, что количество постепенно увеличивается, не порядковыми значениями, но дополнительные заявки есть», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Министр уточнил, что работа по производству автомобилей «не останавливалась ни на один день» и велась с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Aurus — рыночное название семейства автомобилей для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году.

В начале марта гендиректор Aurus Адиль Ширинов отмечал, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов, 65 из них — на преддоговорной стадии, а первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года, внедорожник Komendant — через 14 месяцев после этого.