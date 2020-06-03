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Эксперты оценили план Мишустина по восстановлению экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин одобрил национального плана по восстановлению экономики страны после пандемии. Эксперты посчитали, что он слишком консервативен и, наверняка потребует доработки.

Мишустин на онлайн-встрече с Путиным сообщил, что план содержит более 500 конкретных мероприятий, в частности он предполагает усиление инвестиционной активности, использование современных цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрое и качественное строительство жилья. Его реализация потребует 5 триллионов рублей.

«Речь идет всего лишь о возврате к докризисным уровням, как по темпам роста ВВП, так и по уровням доходов, бедности и другим ключевым показателям. В целом программа, пусть и не в явной форме, именно это и декларирует — возврат к докризисному уровню», — недоумевает заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.

Хорошо, что план восстановления экономики появился, сказал «Газете.ру» ведущий эксперт S&P Карен Вартапетов. «Но любые целевые показатели и макроэкономические прогнозы в текущий момент носят вероятностный характер. Итоговый экономический ущерб от вируса пока оценить невозможно, как и эффективности мер господдержки, а с этим пока не очень. И сам объем мер, направленных на господдержку, ниже чем в развитых странах», — отметил он.

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«Власти уже не делают громких заявлений, как раньше, о том, что России необходим рост ВВП выше среднемировых темпов, то есть, более 3,5%. А когда-то даже ставилась задача расти темпами выше 5%, поскольку именно такой считался минимально необходимым для роста благосостояния россиян и модернизации экономики. Сейчас желания властей скромны, как никогда», — считает ведущий эксперт ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

К номинальному ВВП 2019 года Россия выйдет уже в 2021 году, а в реальном выражении — только ближе к 2022 году, в долларовом выражении — в 2023 году, прогнозирует начальник аналитического управления банка «ФК Открытие» Анна Морина.

«Что касается доходов населения, то мы ожидаем восстановление реально располагаемых денежных доходов только к 2022 году, в том же году, к примеру, среднемесячная зарплата в долларах США достигнет уровня 2019 года», — заключила Морина.



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