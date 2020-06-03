Эксперты оценили план Мишустина по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин одобрил национального плана по восстановлению экономики страны после пандемии. Эксперты посчитали, что он слишком консервативен и, наверняка потребует доработки.

Мишустин на онлайн-встрече с Путиным сообщил, что план содержит более 500 конкретных мероприятий, в частности он предполагает усиление инвестиционной активности, использование современных цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрое и качественное строительство жилья. Его реализация потребует 5 триллионов рублей.

«Речь идет всего лишь о возврате к докризисным уровням, как по темпам роста ВВП, так и по уровням доходов, бедности и другим ключевым показателям. В целом программа, пусть и не в явной форме, именно это и декларирует — возврат к докризисному уровню», — недоумевает заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.

Хорошо, что план восстановления экономики появился, сказал «Газете.ру» ведущий эксперт S&P Карен Вартапетов. «Но любые целевые показатели и макроэкономические прогнозы в текущий момент носят вероятностный характер. Итоговый экономический ущерб от вируса пока оценить невозможно, как и эффективности мер господдержки, а с этим пока не очень. И сам объем мер, направленных на господдержку, ниже чем в развитых странах», — отметил он.

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«Власти уже не делают громких заявлений, как раньше, о том, что России необходим рост ВВП выше среднемировых темпов, то есть, более 3,5%. А когда-то даже ставилась задача расти темпами выше 5%, поскольку именно такой считался минимально необходимым для роста благосостояния россиян и модернизации экономики. Сейчас желания властей скромны, как никогда», — считает ведущий эксперт ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

К номинальному ВВП 2019 года Россия выйдет уже в 2021 году, а в реальном выражении — только ближе к 2022 году, в долларовом выражении — в 2023 году, прогнозирует начальник аналитического управления банка «ФК Открытие» Анна Морина.

«Что касается доходов населения, то мы ожидаем восстановление реально располагаемых денежных доходов только к 2022 году, в том же году, к примеру, среднемесячная зарплата в долларах США достигнет уровня 2019 года», — заключила Морина.