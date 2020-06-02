Вышел многопользовательский шутер Valorant

Студия Riot Games 2 июня выпустила шутер Valorant в Европе и СНГ, поиграть в него может любой желающий. Сразу после релиза игры в Valorant стартовал первый сезон под названием «Зажигание».

Игровой процесс Valorant напоминает Counter-Strike: Global Offensive. Пользователи делятся на две команды по пять человек, каждый является «агентом» с уникальными навыками. Атакующая команда должна установить бомбу на точке закладки, вторая «пятерка» — помешать ей.

В игре присутствует экономическая система для покупки способностей и оружия. В ассортименте оружия игры есть пистолеты, дробовики, пистолеты-пулеметы, пулеметы, автоматы и снайперские винтовки.

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Перед релизом в игру добавили нового агента Reyna, а также четвертую карту — Ascent. Также анонсирован первый крупный турнир по Valorant с призовым фондом в размере 200 тысяч долларов.