Одобрен план восстановления российской экономики

Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным план восстановления российской экономики.

«Представленный документ можно взять за основу», — цитирует главу государства сайт Кремля. Стоимость двухлетнего плана составит пять триллионов рублей, а главная цель — поддержка граждан и наиболее пострадавших компаний.

План рассчитан на три этапа: стабилизацию ситуации до конца 2020 года, восстановление с начала 2021-го и переход к росту в четвертом квартале 2021 года. Всего в документе содержится около 500 конкретных пунктов.

В частности, планируется усиление инвестиционной активности, использование современных технологий, цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрого строительства качественного жилья.