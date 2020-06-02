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Одобрен план восстановления российской экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин одобрил представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным план восстановления российской экономики.

«Представленный документ можно взять за основу», — цитирует главу государства сайт Кремля. Стоимость двухлетнего плана составит пять триллионов рублей, а главная цель — поддержка граждан и наиболее пострадавших компаний.

План рассчитан на три этапа: стабилизацию ситуации до конца 2020 года, восстановление с начала 2021-го и переход к росту в четвертом квартале 2021 года. Всего в документе содержится около 500 конкретных пунктов.

В частности, планируется усиление инвестиционной активности, использование современных технологий, цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрого строительства качественного жилья.

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