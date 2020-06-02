Путин утвердил условие запуска ядерных ракет

Президент Владимир Путин утвердил основы российской политики в области ядерного сдерживания, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем прописаны условия применения ядерного оружия.

Применение ядерного оружия признается крайней мерой, оно рассматривается исключительно как средство сдерживания. Окончательное решение об использовании ядерного оружия принимает президент страны.

Так, для запуска ядерных боеголовок достаточно получение российскими военными достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию. Атомное оружие можно будет использовать, если противник атакует критически важные государственные и военные объекты.

При ядерном сдерживании российская сторона учтет размещение потенциальным противником гиперзвукового и лазерного оружия, ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Ранее Путин подчеркивал, что Россия применит ядерное оружие только в целях защиты.