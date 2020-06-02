Магнолия впервые расцвела в Сибири

Куст магнолии впервые зацвел в открытом грунте в Сибири. Это произошло в Южно-Сибирском ботаническом саду Алтайского государственного университета, сообщил вуз.

Ученые утверждают, что магнолию можно встретить, как правило, в тропическом и субтропическом поясах – в Северной Америке и Восточной Азии. Интродуцирована магнолия и на Дальнем Востоке России, в диком виде магнолия встречается на острове Кунашир.

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«В 90-е годы черенок магнолии Зибольда был привезен в Южно-Сибирский ботанический сад АлтГУ из коллекции Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (Владивосток). В ботанический сад Владивостока данная магнолия попала из КНДР. В начале июня эта магнолия наконец-то зацвела и в коллекции ботсада АлтГУ», – рассказал директор ботанического сада Александр Шмаков.

Цветки магнолии Зибольда крупные, белого цвета с кремовым оттенком, имеют красно-пурпурные выразительные тычинки. В диком виде это растение растет в Китае, Японии и Корее. Это одна из самых морозостойких магнолий.

«Наша магнолия интродуцировалась вполне успешно, в настоящее время проходит стадия цветения. На территории России магнолию, как символ теплого юга можно встретить на территории крупнейшего российского города-курорта Сочи, где они составляют основу экзотической парковой растительности. Теперь магнолия прижилась и в нашем городе, в сибирских условиях», – добавил он.

В истории ботанических садов Сибири это первый случай цветения магнолии в открытом грунте, добавил директор и подчеркнул, что это «проверенный документально факт».