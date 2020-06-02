НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ребенок утонул в тракторном колесе на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
130 0
Фото: © Следственный комитет РФ

Маленький ребенок утонул в Алтайском крае, купаясь в бассейне из тракторного колеса, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК региона.

Уточняется, что трагедия произошла в День защиты детей на территории домовладения в одном из сел Целинного района. Ребенка возрастом в год и 11 месяцев без сознания нашли в наполненном водой тракторном колесе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаконы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются

Его отвезли в больницу, но малыш умер. Уточняется, что, по предварительным данным, мальчик утонул. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье, которая не состоит на учете в органах системы профилактики. В рамках уголовного дела следствию предстоит выяснить причины, по которым маленький мальчик остался без присмотра, а также все обстоятельства трагедии.

Еще по теме
Скандально известная начальница участковых оспорит увольнение
Адвоката не пустили к осужденными из «взбунтовавшейся» колонии
Трамп приравнял беспорядки в США к актам терроризма
Экс-прокурора арестовали за изнасилование любовницы в Чите
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу рассказал, каким будет парад Победы 24 июня
•
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
•
Роспотребнадзор разработал условия для голосования в пандемию
•
Астероид с футбольное поле приблизится к Земле
Подробности
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Магнолия впервые расцвела в Сибири
Сибирь 02.06.2020 20:14
Ребенок утонул в тракторном колесе на Алтае
Сибирь 02.06.2020 20:06
Сбежавшему из зала суда жителю Кузбасса добавили срок
Сибирь 02.06.2020 17:42
Мэр Якутска заcтупилась за шамана Габышева
Сибирь 02.06.2020 17:18
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
16290
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
3075
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
2701
Пародию Галкина на Путина и Собянина удалили
2668
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу рассказал, каким будет парад Победы 24 июня
•
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
•
Роспотребнадзор разработал условия для голосования в пандемию
•
Астероид с футбольное поле приблизится к Земле
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
Путин объявил дату голосования по Конституции
53
США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты
50
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
48
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
43