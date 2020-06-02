Ребенок утонул в тракторном колесе на Алтае

Маленький ребенок утонул в Алтайском крае, купаясь в бассейне из тракторного колеса, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК региона.

Уточняется, что трагедия произошла в День защиты детей на территории домовладения в одном из сел Целинного района. Ребенка возрастом в год и 11 месяцев без сознания нашли в наполненном водой тракторном колесе.

Его отвезли в больницу, но малыш умер. Уточняется, что, по предварительным данным, мальчик утонул. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье, которая не состоит на учете в органах системы профилактики. В рамках уголовного дела следствию предстоит выяснить причины, по которым маленький мальчик остался без присмотра, а также все обстоятельства трагедии.