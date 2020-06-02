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Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции

Источник:
ТАСС
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Фото: © SvetlanaLex / Pixabay License
Самоизоляция познакомила россиян с множеством психологических проблем. Ожидания хорошего — времени для саморазвития, правильного питания, налаживания контактов с детьми — не оправдались. Самые близкие люди отчаянно ссорятся, а доля домашнего насилия неуклонно растет. Как «досидеть» последние дни не разругавшись со всеми и не свихнувшись от одиночества? И чем поможет опыт узников?

Главное, что угнетает человека режиме самоизоляции — неопределенность. «Мы совсем мало знаем про этот вирус. Мы не до конца понимаем, почему сидим взаперти. Мы не знаем, когда изоляция закончится. Эти аспекты неопределенности усиливают тревожность у всех без исключения», — сказала профессор психологии и коуч-консультант Марина Мелия в интервью ТАСС.

Второе, что постоянно давит на психику — замкнутое пространство. И «лишние» квадрантные метры не имеют значения. Если человек находится взаперти не по своей воле, ему будет тяжело и в загородном особняке, и в типовой квартире.

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«Третье — коммуникация. Люди, привыкшие к динамичному образу жизни, к бесконечным поездкам, перелетам и путешествиям, оказались запертыми в одном пространстве с близкими, пусть самыми любимыми, но с которыми они никогда раньше не проводили так много времени в тесном контакте», — отметила профессор психологии.

Все эти факторы, по ее мнению, ведут к росту тревоги. А она, в свою очередь, вызывает поведенческие отклонения. Люди начинают пить, ругаться с близкими, растет домашнее насилие, от которого страдают и взрослые, и дети.

«А мечты о саморазвитии, о диетах, о том, чтобы выучить пять языков, сидя на карантине, — что-то пока я осуществления этих прекрасных планов не наблюдаю, по крайней мере, у тех, кто со мной ими делится», — обратила внимание Мелия.

Соблюдать границы

Для того чтобы не рассориться с самыми близкими людьми, очень важно соблюдать личное пространство. Вежливо отстаивать свои личные границы и не нарушать чужих.

«О чем нам говорят "Колымские рассказы" Шаламова, тексты Солженицына, воспоминания людей, отсидевших в лагерях и тюрьмах? О том, что ни в коем случае нельзя начинать разговор на тему, которая раздражает другого человека. А если он уже раздражен, тем более не надо эту тему развивать. То есть опять — соблюдать границы», — заметила коуч-консультант.

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Второй важный момент — продолжать делать то, что делал всегда. Не сбиваться с графика и работать также, как и до пандемии. И третье — вкладывать смысл во все, что делаешь. 

Она привела в пример опыт психиатра Виктора Франкла, бывшего узником нацистского концлагеря. Он выжил и после освобождения за девять дней написал книгу «Сказать жизни "Да!"».

«Важнейшая ее мысль состоит в том, что у жизни есть потенциальный смысл в любых условиях, даже самых горьких. Он рассказывал, что, сидя в лагере, представлял, как будет писать эту книгу. А когда писал книгу, представлял, как будет читать лекции студентам. Его учение — логотерапия — и есть лечение смыслом: все, что вы делаете, что происходит с вами здесь и сейчас, надо наделить смыслом», — посоветовала эксперт.

Людям, оказавшимся на самоизоляции, стоит взять на вооружение опыт узников: самое бессмысленное, что можно делать в концлагере, это осуждать действия администрации.

«О том, чего мы не можем изменить, не надо говорить с утра до вечера… Думать о себе, о том, что лично я могу в этой ситуации сделать, чтобы не свихнуться. Не тратить энергию впустую, а направить ее на вещи, наделенные твоим, именно твоим собственным, а не чьим-то смыслом, вот что по-настоящему важно», — резюмировала Мелия.

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