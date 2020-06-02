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Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Водителя, пойманного пьяным или отказавшегося от медосвидетельствования при условии, что в салоне авто находится ребенок, оштрафуют на 50 тысяч рублей, такое наказание прописано в проекте нового КоАП, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Наличие в автомобиле несовершеннолетнего стало отягчающим обстоятельством. Управление ТС в состоянии опьянения, если в авто находился ребенок в возрасте до 16 лет, будет наказываться штрафом в 50 тысяч рублей и лишением прав на срок от двух до трех лет. Аналогичное наказание грозит водителю, отказавшемуся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Для нетрезвого или отказавшегося от освидетельствования водителя без несовершеннолетнего наказанием будет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Глава ведомства Михаил Черников весной прошлого года неоднократно заявлял о том, что ответственность для водителей, перевозящих в автомобиле детей, должна быть выше.

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