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Шойгу рассказал, каким будет парад Победы 24 июня

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба правительства России

Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил министр обороны Росси Сергей Шойгу.

«Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев», — приводит РИА Новости слова Шойгу, сказанные им на совещании на совещании в Минобороны.

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Он отметил, что к мероприятию допустят преимущественно тех военных, которые обладают иммунитетом к коронавирусу и не имеют симптомов инфекционных заболеваний.

«Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам», — подчеркнул глава ведомства.

Президент России Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса Парад Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел «исторический парад победителей». Акцию «Бессмертный полк» планируют провести 26 июля.


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