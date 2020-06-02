НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Роспотребнадзор разработал условия для голосования в пандемию

Источник:
Sibnet.ru
128 3
Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, назначенным президентом России Владимиром Путиным на 1 июля.

Российский лидер потребовал от профильных организаций обеспечить полную безопасность россиян в условиях пандемии коронавируса. Из рекомендаций надзорного ведомства следует, что перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМойка воздуха: как убить вирусы с помощью увлажнителя

Всем находящимся на участке будут измерять температуру. В связи с этим Роспотребнадзор просит заранее проработать вопрос о снабжении избирательных пунктов бесконтактными термометрами. Также важно определить, какие сотрудники будут этим заниматься, составить график их работы и обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

Перед вскрытием переносных ящиков для голосования (сейф-пакетов), стационарных ящиков для голосования рекомендуется проводить их санитарную обработку дезинфицирующими средствами.

Наблюдатели и журналисты должны располагаться в полутора-двух метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков. При этом у них должен быть полный обзор действия избирательной комиссии.



Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Пользователи WhatsApp стали жертвами мошенников
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины
Ученые сообщили о потере обоняния и вкуса после COVID-19
смотреть все
Политика #Россия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу рассказал, каким будет парад Победы 24 июня
•
Автомобильные номера получат новые коды
•
Роспотребнадзор разработал условия для голосования в пандемию
•
Астероид с футбольное поле приблизится к Земле
Подробности
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбежавшему из зала суда жителю Кузбасса добавили срок
Сибирь 02.06.2020 17:42
Мэр Якутска заcтупилась за шамана Габышева
Сибирь 02.06.2020 17:18
Скандально известная начальница участковых оспорит увольнение
Сибирь 02.06.2020 16:34
Адвоката не пустили к осужденными из «взбунтовавшейся» колонии
Сибирь 02.06.2020 16:28
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
16069
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
3006
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
2679
Пародию Галкина на Путина и Собянина удалили
2641
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу рассказал, каким будет парад Победы 24 июня
•
Автомобильные номера получат новые коды
•
Роспотребнадзор разработал условия для голосования в пандемию
•
Астероид с футбольное поле приблизится к Земле
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

В других странах такие действия штаты называют это на посягательство демократии, а у себя значит терроризм,...

Lava Lava

Ты не за Владимира Владимировича, ты За 20 миллионов нищих, За 150 долларов МРОТ, За то что-бы в 21 веке...

Nik3316

вот и по их улицам прошла демократия которую они несут в другие страны...

Darkin Sral

Это у них предвыборное, кандидаты против друг друга провокации устраивают.

Muzykant

Ты думаешь до этой жертвы пропаганды твои слова дойдут?