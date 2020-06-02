Роспотребнадзор разработал условия для голосования в пандемию

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, назначенным президентом России Владимиром Путиным на 1 июля.

Российский лидер потребовал от профильных организаций обеспечить полную безопасность россиян в условиях пандемии коронавируса. Из рекомендаций надзорного ведомства следует, что перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

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Всем находящимся на участке будут измерять температуру. В связи с этим Роспотребнадзор просит заранее проработать вопрос о снабжении избирательных пунктов бесконтактными термометрами. Также важно определить, какие сотрудники будут этим заниматься, составить график их работы и обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

Перед вскрытием переносных ящиков для голосования (сейф-пакетов), стационарных ящиков для голосования рекомендуется проводить их санитарную обработку дезинфицирующими средствами.

Наблюдатели и журналисты должны располагаться в полутора-двух метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков. При этом у них должен быть полный обзор действия избирательной комиссии.