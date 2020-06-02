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Мэр Якутска заcтупилась за шамана Габышева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео на канале «Шаман Александр Габышев» на YouTube

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заступилась за Александра Габышева, называющего себя шаманом и пытавшегося дойти до Москвы, чтобы «изгнать» Путина. Габышев — человек с несчастной судьбой, написала чиновница на своей странице в Facebook.

Габышева принудительно отправили в психиатрическую больницу в мае. Он стал известен в январе 2019 года, после того, как в Сети появились видео, где он рассказывал, что намерен идти в Москву, чтобы «очистить Россию от зла» и изгнать Путина из Кремля.

В сентябре 2019 года его задержали силовики на границе Иркутской области и Бурятии, доставили в Якутию, где в отношении Габышева возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

Авксентьева написала, что с интересом ждет решения суда по иску психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации «шамана».

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«Неважно шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой», написала она.

Она подчеркнула, что как мэр города не имеет прав и полномочий вмешиваться в деятельность учреждений здравоохранения, полиции или судов. Но, по ее мнению, судья находится под колоссальным эмоциональным давлением и «нужно дать ему возможность сделать свою работу спокойно, по закону и по совести».

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