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Фильм дня: «Охотники за сокровищами»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Охотники за сокровищами» с прекрасным актерским составом и основанный на реальных событиях, оказался освистан прессой, а бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой оскорбился тем, как в фильме изображены русские.

США/Германия, 2014 год, режиссер Джордж Клуни, 12+
В главных ролях: Джордж Клуни и Мэтт Деймон

С 1943 по 1946 годы в США действовала федеральная программа, в которую входили искусствоведы и хранители музеев. Они работали с военными для защиты исторических и культурных памятников. Участники программы разыскивали и возвращали украденные и спрятанные нацистами предметы культурного значения.

Сюжет фильма повествует о команде из историков и музейных хранителей, которая объединяется, чтобы спасти похищенные нацистами известные произведения искусства, прежде чем Гитлер успеет их уничтожить.

«В фильме абсолютно оскорбительно изображены русские — мрачные недоумки, действующие исключительно по принципу "Грабь награбленное!" и вывозящие в СССР все, что награбили немцы за Вторую мировую войну по всей Европе», — высказался экс-министр культуры России Михаил Швыдкой о фильме.

Вольная интерпретация реальных событий смутила историков, наградивших фильм только двумя звездами из пяти за достоверность. Отмечалось, что Джордж Клуни, создававший «Охотников за сокровищами», пренебрег исторической достоверностью ради складного сюжета и драматической линии.

Режиссер, сыгравший главную роль, признал, что фильм снят по реальным событиям, но имена всех персонажей изменены, в исторические факты внесли корректировки в интересах драмы.

«80 процентов истории полностью верны и точны, и почти все сцены имели место в реальности», — ответил на критику картины Джордж Клуни. 

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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

Иркут 69

Боец ММА "порассуждал".... 😀С таким же успехом могли бы порассуждать сержанты, дворники, гувернантки,...

ager

20 лет восстановить не может, вся на игле сидим, а возможности были

jeryakob

главное преимущество в россии быть мантуровым, под путиным. при ином раскладе перечисление преимуществ...