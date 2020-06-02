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Адвоката не пустили к осужденными из «взбунтовавшейся» колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Адвокат в Иркутской области не смог встретится с осужденными, ранее отбывавшими наказание в ИК-15, где произошел бунт, что расценивается как воспрепятствование адвокатской деятельности, сообщил областной аппарат уполномоченного по правам человека.

В адрес омбудсмена области Виктора Игнатенко поступило обращение от одного из иркутских адвокатов о том, что 16 апреля 2020 года, администрация исправительной колонии № 6 ГУФСИН не предоставила ему встречу с людьми, отбывающими наказание в учреждении.

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Это восемь осужденных, этапированными в учреждение из ФКУ ИК-15 после произошедшего там бунта. Прокуратурой Иркутской области внесла представление руководству областного ГУФСИН об устранении нарушения закона.

Бунт в ангарской колонии произошел в апреле, когда один из заключенных оказал неповиновению сотруднику ИК и призвал остальных к бунту. Несколько осужденных перерезали вены, а на следующий день в исправительном учреждении произошел пожар, в ходе которого сгорело несколько зданий, один заключенный погиб.

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