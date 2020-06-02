Уникальное озеро в Новосибирской области вернут к жизни

Озеро Довольное с минеральной йодобромной водой в Новосибирской области расчистят, благодаря этому качество его воды улучшится, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Озеро в Доволенском районе уникально для Новосибирской области, поскольку оно — источник минеральной йодобромной воды, находящейся на глубине 1306 метров. Вода из озера по своим основным качествам не уступает воде крупного российского курорта Ессентуки.

Мероприятие по расчистке озера Довольное началось еще в прошлом году: водоем очистили от донных отложений и зарослей камыша. В этом году работы продолжаются. Результатом станет предотвращение истощения, загрязнения и засорения озера, а также предупреждения его загрязнения и засорения в дальнейшем. Всего в рамках проекта будет расчищено 40,37 гектара (почти километр) акватории озера Довольное.