Пользователи WhatsApp стали жертвами мошенников

Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт. Злоумышленники научились подделывать сообщения от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из SMS

К подобному способу взлома мошенники прибегали и ранее — подделывали сообщения кого-либо из знакомых потенциальной жертвы и просили переслать им код, якобы из-за проблем с получением SMS.

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На самом деле в этот момент злоумышленник запрашивал доступ к учетной записи жертвы и, получив код, крал аккаунт, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Но если раньше «сообщения от друга» могли вызвать у пользователей подозрения, то в нынешней схеме распознать мошенника довольно сложно, пишет издание. Чтобы обезопасить учетную запись, специалисты рекомендуют установить дополнительный пароль для двухфакторной идентификации в приложении.