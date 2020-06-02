Астероид с футбольное поле приблизится к Земле

Потенциально опасный астероид, размер которого сопоставим с футбольным полем, приближается к Земле, свидетельствуют данные NASA.

Астероид 163348 (2002 NN4) был открыт в 2002 году. Небесное тело определено как «потенциально опасное», так как его траектория пересекает орбиту Земли, приводит Space Reference классификацию NASA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Астрономы поймали повторяющийся загадочный сигнал

Предполагается, что 6 июня в 6.20 по московскому времени астероид пройдет на минимальном расстоянии от планеты. Дистанция между астероидом и Землей составит 5,93 миллиона километров. Минимальное расстояние, на которое приблизится космическое тело, будет в 13 раз больше дистанции от орбиты до Луны.

Астероид считается маленьким: его размеры 250–570 метров в диаметре (примерно, как футбольное поле), но он больше, чем 90 процентов других потенциально опасных тел.