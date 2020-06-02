НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Астероид с футбольное поле приблизится к Земле

Источник:
Sibnet.ru
256 3
Фото: © Pixabay

Потенциально опасный астероид, размер которого сопоставим с футбольным полем, приближается к Земле, свидетельствуют данные NASA.

Астероид 163348 (2002 NN4) был открыт в 2002 году. Небесное тело определено как «потенциально опасное», так как его траектория пересекает орбиту Земли, приводит Space Reference классификацию NASA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАстрономы поймали повторяющийся загадочный сигнал

Предполагается, что 6 июня в 6.20 по московскому времени астероид пройдет на минимальном расстоянии от планеты. Дистанция между астероидом и Землей составит 5,93 миллиона километров. Минимальное расстояние, на которое приблизится космическое тело, будет в 13 раз больше дистанции от орбиты до Луны.

Астероид считается маленьким: его размеры 250–570 метров в диаметре (примерно, как футбольное поле), но он больше, чем 90 процентов других потенциально опасных тел.

Еще по теме
Первый частный космический корабль успешно пристыковался к МКС
Песня «Трава у дома» в исполнении Илона Маска разлетелась по Сети
Маск после запуска Crew Dragon напомнил о шутке Рогозина про батут
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу рассказал, каким будет парад Победы 24 июня
•
Автомобильные номера получат новые коды
•
Роспотребнадзор разработал условия для голосования в пандемию
•
Астероид с футбольное поле приблизится к Земле
Подробности
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбежавшему из зала суда жителю Кузбасса добавили срок
Сибирь 02.06.2020 17:42
Мэр Якутска заcтупилась за шамана Габышева
Сибирь 02.06.2020 17:18
Скандально известная начальница участковых оспорит увольнение
Сибирь 02.06.2020 16:34
Адвоката не пустили к осужденными из «взбунтовавшейся» колонии
Сибирь 02.06.2020 16:28
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
16069
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
3006
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
2679
Пародию Галкина на Путина и Собянина удалили
2641
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу рассказал, каким будет парад Победы 24 июня
•
Автомобильные номера получат новые коды
•
Роспотребнадзор разработал условия для голосования в пандемию
•
Астероид с футбольное поле приблизится к Земле
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
Путин объявил дату голосования по Конституции
53
США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты
50
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
43
Путин поговорил с Трампом по телефону
42