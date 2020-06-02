Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте военного ведомстве.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний», — сказано в сообщении.

В Минообороны уточнили, что военных отбирали из различных воинских частей по всей России. Первая группа 3 июня должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России «для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента»,

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса.

Клинические испытания, которые планируется провести до конца июля, будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны, где ранее уже были изучены и успешно испытаны вакцины против лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного симптома (MERS), а также универсальной вакцины против гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой Минообороны.