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Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) / FAL

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте военного ведомстве.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний», — сказано в сообщении.

В Минообороны уточнили, что военных отбирали из различных воинских частей по всей России. Первая группа 3 июня должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России «для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента»,

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса.

Клинические испытания, которые планируется провести до конца июля, будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны, где ранее уже были изучены и успешно испытаны вакцины против лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного симптома (MERS), а также универсальной вакцины против гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой Минообороны.



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Lava Lava

Ты не за Владимира Владимировича, ты За 20 миллионов нищих, За 150 долларов МРОТ, За то что-бы в 21 веке...

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Увы, этот фарс не предполагает наличие участников. Чисто теоретически это "всероссийское голосование"...

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Nik3316

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Muzykant

Ты думаешь до этой жертвы пропаганды твои слова дойдут?