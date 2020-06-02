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Больным детям в Приангарье передали подарки от короля Бельгии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Маленькие пациенты туберкулезной больницы в Иркутской области получили сладкие подарки от авторского ресторана на средства короля Бельгии Филиппа I, предоставившего финансирование на помощь в борьбе с распространением COVID-19 и его последствиями, сообщил пресс-секретарь иркутского Центра СПИД Василий Бучинский.

Подданный Бельгии Анри Бенуа, переехавший в Сибирь восемь лет назад и ставший известным ресторатором в Иркутске, испек фруктовые пироги к Дню Защиты детей и привез их в медицинскую организацию.

«Деньги на наш счет перечислило посольство Бельгии в Москве. Полученные средства мы потратили на благотворительность. Сейчас вся планета переживает переломный момент в истории. Мы испекли 25 фруктовых пирогов к Дню защиты детей», – отметил Бенуа.

В акции для детей, проходящих длительное лечение в закрытом медицинском учреждении, содействие ему оказали волонтеры Благотворительного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом.

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