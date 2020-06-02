Ночной ливень «утопил» Новосибирск. ВИДЕО

Ливень, прошедший во время ночной грозы в ночь с понедельника на вторник, затопил проезжие части и «смыл» крыши домов. Видео о последствиях ночной стихии очевидцы выложили в социальных сетях.

П о информации единой дежурно-диспетчерской службы, жители города пожаловались на протекающие крыши в 18-и многоквартирных домах, 10 домов частного сектора подтопило. Проезжие части превратились в настоящие реки.

Потоки воды неслись по Красному проспекту, Гусинобродскому шоссе, улице Татьяны Снежиной, Высоцкого, Эйхе, Героев Труда, Военной и других, сообщила пресс-служба мэрии.

Во всех местах временные трудности с водоотводом связаны с уменьшением пропускной способности дождеприемников из-за случайного мусора, принесенного водными потоками. Ливневая канализация сработала в штатном режиме.

Информация по протекающим кровлям многоквартирных домов передана в аварийные службы управляющих организаций для устранения и проведения ремонтно-восстановительных работ.

Силами собственников и спасателями муниципальной аварийно-спасательной службы оперативно откачана вода в восьми частных домах.