НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Трамп приравнял беспорядки в США к актам терроризма

Источник:
ТАСС
400 17
Фото: The White House from Washington, DC

Беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма, заявил президент США Дональд Трамп в обращением к нации в связи с массовыми акциями протеста в стране.

«Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. <…> Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма. Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, вся Америка испытывает боль и возмущена в связи с жестокой смертью Джорджа Флойда. «Администрация полностью привержена тому, чтобы справедливость восторжествовала. Но мы не позволим, чтобы мирные протесты заглушила разъяренная толпа», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХроника бунта: почему США охватили стихийные погромы

«Я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие сотрудников правоохранительных органов до тех пор, пока насилие не прекратится», — обратил внимание Трамп.

Президент подчеркнул, что федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них мэров и губернаторов», — заявил американский лидер.



Еще по теме
Пользователи WhatsApp стали жертвами мошенников
Задержан предполагаемый убийца девочки в красноярском поселке
Двенадцатилетнюю девочку убили в красноярском поселке
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
смотреть все
Политика #Криминал #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины
•
Трамп приравнял беспорядки в США к актам терроризма
•
Автомобильные номера получат новые коды
•
Астероид с футбольное поле приблизится к Земле
Подробности
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Уникальное озеро в Новосибирской области вернут к жизни
Сибирь 02.06.2020 15:44
Больным детям передали подарки от короля Бельгии
Сибирь 02.06.2020 14:43
Ночной ливень «утопил» Новосибирск. ВИДЕО
Сибирь 02.06.2020 13:38
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
Сибирь 02.06.2020 13:11
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
15786
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5343
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
3070
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
2945
Обсуждение (17)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины
•
Трамп приравнял беспорядки в США к актам терроризма
•
Автомобильные номера получат новые коды
•
Астероид с футбольное поле приблизится к Земле
Подробности
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Ты не за Владимира Владимировича, ты За 20 миллионов нищих, За 150 долларов МРОТ, За то что-бы в 21 веке...

Иркут 69

Увы, этот фарс не предполагает наличие участников. Чисто теоретически это "всероссийское голосование"...

Удавиков

В других странах такие действия штаты называют это на посягательство демократии, а у себя значит терроризм,...

Nik3316

вот и по их улицам прошла демократия которую они несут в другие страны...

Muzykant

Ты думаешь до этой жертвы пропаганды твои слова дойдут?