Трамп приравнял беспорядки в США к актам терроризма

Беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма, заявил президент США Дональд Трамп в обращением к нации в связи с массовыми акциями протеста в стране.

«Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. <…> Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма. Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, вся Америка испытывает боль и возмущена в связи с жестокой смертью Джорджа Флойда. «Администрация полностью привержена тому, чтобы справедливость восторжествовала. Но мы не позволим, чтобы мирные протесты заглушила разъяренная толпа», — сказал он.

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«Я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие сотрудников правоохранительных органов до тех пор, пока насилие не прекратится», — обратил внимание Трамп.

Президент подчеркнул, что федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них мэров и губернаторов», — заявил американский лидер.