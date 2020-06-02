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Трусова выучит еще один четверной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David W. Carmichael / CC BY-SA 3.0

Российская фигуристка Александра Трусова, владеющая четырьмя четверными прыжками, намерена в новом сезоне выучить еще и четверной риттбергер, об этом она сообщила во время прямого эфира в Instagram.

«Точно будет тройной аксель в программе. Четверной риттбергер, если выучу, то, конечно, вставлю», — сказала Трусова в прямом эфире в Instagram-аккаунте Марии Командной.

Также она выразила надежду, что сможет чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе. «В прошлом сезоне я прыгала три-четыре четверных, для меня это важно. Я стараюсь с каждым сезоном прыгать все больше и больше квадов», — подчеркнула фигуристка.

Трусова является первой в истории исполнительницей четверных лутца, тулупа и флипа у женщин, второй смогла приземлить четверной сальхов. Первой приземлила четыре четверных прыжка в одной программе, два из которых в каскаде.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020. Тренировалась в группе Этери Тутберидзе, но перешла в академию Евгения Плющенко.

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