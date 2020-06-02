Глобальное потепление изменило зимы в Сибири

Глобальное потепление изменило зимние и весенние температуры в Сибири, но почти не повлияло на летние, сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик во вторник в ходе пресс-конференции.

«В течение шести месяцев подряд в Западной Сибири сложилась аномально теплая погода. Температура превышала норму на 4-8 градусов. Январь, февраль и март на территории Сибири вошли в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Апрель такой теплый на юге Сибири был впервые. Рекордное летнее тепло у нас отмечалось», — отметила Лапчик.

По ее словам, такая теплая зима и весна результат глобального потепления. Но наиболее ощутимы изменения именно в зимний и весенний период, а летом температура существенно не отличается от средних значений.

По оценкам метеорологов средняя температура по всему земному шару в среднем возрастает примерно на 0,4 градуса в пересчете на десять лет. В России теплеет в среднем примерно на 2 градуса за десятилетие, но неравномерно по территории, сильнее всего — в Арктической зон.