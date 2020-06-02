Ученые сообщили о потере обоняния и вкуса после COVID-19

Потеря обоняния и вкуса является признано одним из доказанных симптомов у перенесших заражение коронавирусом и может сохраняться на протяжении нескольких месяцев, говорится в исследовании, опубликованном в издании «Европейские архивы оториноларингологии».

В исследовании приняли участие 417 пациентов, переживших заболевание в мягкой или в умеренной форме. У 88% из них отмечены нарушения восприятия вкуса, а у 86% — обоняния. Большинство пациентов отметили, что не могли ощущать запахов и вкуса даже после того, как прошли другие симптомы заболевания.

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По одной из теорий, выдвинутых исследователями, рецепторы, отвечающие за обоняние, отключаются, для того чтобы не допустить распространения коронавируса. «Возможно, что это реакция организма на вирус. Если бы этот процесс не срабатывал, то болезнь, возможно, протекала бы тяжелее», — приводит РИА Новости слова заместителя директора Монелловского центра изучения химизма обонятельных рецепторов Даниеллы Рид.

Ученые ранее открыли, что нарушения восприятия вкуса и запахов могут быть связаны как с возрастными изменениями в организме, так и с острыми респираторными заболеваниями.