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Экс-прокурора арестовали за изнасилование любовницы в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экс-прокурор арестован в Забайкальском крае по подозрению в изнасиловании сожительницы. Сейчас он находится в СИЗО, сообщило региональное СУ СК России.

В Забайкальском крае задержали 44-летнего местного жителя. По данным следствия, 11 мая обвиняемый изнасиловал сожительницу. Ранее обвиняемый работал в органах прокуратуры в другом регионе, а в апреле 2020 года был уволен.

Бывшему прокурору предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей). Максимальное санкция по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Суд избрал в отношении экс-прокурора меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Топ комментариев

Иркут 69

Торопится наш обнуленный.... 😕

Lava Lava

Ты не за Владимира Владимировича, ты За 20 миллионов нищих, За 150 долларов МРОТ, За то что-бы в 21 веке...

Grossmeister38rus

Бойкот ! В это фарсе не стоит участвовать

Иркут 69

Увы, этот фарс не предполагает наличие участников. Чисто теоретически это "всероссийское голосование"...

Muzykant

Ты думаешь до этой жертвы пропаганды твои слова дойдут?