Экс-прокурора арестовали за изнасилование любовницы в Чите

Экс-прокурор арестован в Забайкальском крае по подозрению в изнасиловании сожительницы. Сейчас он находится в СИЗО, сообщило региональное СУ СК России.

В Забайкальском крае задержали 44-летнего местного жителя. По данным следствия, 11 мая обвиняемый изнасиловал сожительницу. Ранее обвиняемый работал в органах прокуратуры в другом регионе, а в апреле 2020 года был уволен.

Бывшему прокурору предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей). Максимальное санкция по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Суд избрал в отношении экс-прокурора меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.