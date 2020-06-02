Археологи объяснили загадочную форму пирамид Майя

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки.

Историки, изучив известные доиспанские объекты, обнаруженные в Мексике, предположили, что пирамиды являлись священными копиями гор. Так древние жители подражали природе, в которой встречали пирамидальные формы — к примеру, силуэты вулканов, приводит РИА Новости презентацию исследования INAH.

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По мнению ученых, доиспанские общества Мезоамерики стремились не только визуально воссоздать подобные природные объекты, но и заложить в них некий сакральный смысл. Они отметили, что по этой причине пирамиды были центрами древних городов.

Исследователи считают, что пирамидальная форма также облегчала задачу по возведению высокого монументального объекта, что было особенно важно для древних людей.

Мезоамерика — историко-культурный регион, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Архитектура культур Мезоамерики отличается своей сложностью и богатством стилей. Одним из самых известных монументальных сооружений региона является находящаяся в древнем городе майя Чичен-Ица (Мексика) пирамида Эль-Кастильо (Кукулькан), признанная одним из новых семи чудес света.