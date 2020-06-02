Протестующий новосибирец надел на голову бутылку

Жители Новосибирска, возмущенные введением масочного режима, в конце мая чаще всего скандалили в магазинах. Один из покупателей в знак протеста надел на голову пластиковую бутылку, сообщила пресс-служба Агентства Безопасности Гвардия.

В последние дни в Новосибирске зарегистрировано самое большое количество нарушений масочного режима. На все происшествия, случившиеся в общественных местах, выезжали группы быстрого реагирования АБ Гвардия.

В пятницу в супермаркете на улице Кирова защитную маску категорически не хотела надевать женщина. После отказа в обслуживании она матерно выругалась в адрес продавцов, бросила товары и ушла из магазина.

В субботу в гипермаркете на проезде Энергетиков посетитель, которому предложили надеть маску, проигнорировал требование. Он прошел в торговый зал, взял бутылку вина стоимостью 300 рублей и получил на кассе отказ в обслуживании. Разозлившись, мужчина разбил бутылку о кассовый стол, и убежал. Администрация магазина заявила о происшествии в полицию.

В это же самое время другой посетитель этого магазина устроил настоящее шоу. На предложение надеть защитную маску он водрузил на голову пятилитровую пластиковую бутылку с обрезанным дном и ходил в таком виде по торговому залу.

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На кассе мужчина решил переодеться: натянул на руки перчатки, на голову – канцелярскую мультифору, а на нос водрузил очки. Тем не менее, из-за отсутствия маски ему было отказано в обслуживании, в ответ на что мужчина устроил скандал, вероятно посчитав, что предпринятых им мер безопасности достаточно для защиты от коронавируса. Только бойцам ГБР удалось успокоить нарушителя и выпроводить его из магазина.

В супермаркете на улице Кошурникова молодой человек, протестуя против требования надеть маску, прошел в торговый зал, открыл и демонстративно выпил две бутылки кефира.

После чего прошел на кассу, чтобы оплатить их. Но молодому человеку отказали в обслуживании и разразился скандал. Прибывшие по вызову бойцы ГБР передали нарушителя сотрудникам полиции.