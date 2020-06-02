Заразившегося коронавирусом главу Тувы скоро выпишут

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заболевший COVID-19, в ближайшее время выпишется из больницы, его состояние удовлетворительное, сообщила пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак в Facebook.

Кара-оол 25 мая записал видеообращение, в котором рассказал, что заразился коронавирусом и госпитализирован в инфекционную больницу в Кызыле.

«Состояние здоровья главы республики стало намного лучше, оно оценивается как удовлетворительное, самочувствие хорошее! Все процедуры по медицинскому регламенту пройдены», — написала Салчак.

Глава приступит к обязанностям в активном режиме, как только получит отрицательный результат теста на коронавирус. По словам Салчак, Кара-оол сдал анализы в понедельник.