Цена российской нефти Urals в мае подскочила на 70%

Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в мае выросла на 70% по отношению к апрелю, сообщает пресс-служба Минфина.

Стоимость нефти составила 31,03 доллара за баррель. При этом средняя цена нефти все равно была в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель).

Апрель оказался самым сложным месяцем для рынка нефти. Тогда российская Urals подешевела почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18,22 доллара за баррель.

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До своей минимальной стоимости Urals опускалась 1 апреля, тогда баррель стоил 10,54 доллара, приводит РИА Новости данные агентства Argus,

Такие колебания вызваны отсутствием договоренностей между странами ОПЕК+ о продлении соглашения о сокращении добычи нефти, а также падением спроса на это сырье в мире из-за коронавируса.

Согласно данным Минфина, средняя цена Urals в январе — мае 2020 года составила 39,2 доллара за баррель, тогда как в первые пять месяцев 2019-го она была на уровне 66,34 доллара.