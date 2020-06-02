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Автомобильные номера получат новые коды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД сможет присваивать транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами регионов, ранее они могли начинаться только с цифры 1 или 7.

МВД России утвердило изменения в ведомственный приказ №766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автономеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Документ вступит в силу через десять дней после публикации.

ГИБДД сможет присваивать автовладельцам номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Сейчас коды могут начинаться только с цифр 1 и 7, снятие ограничения позволит региональным управлениям ГИБДД присваивать номера, начинающиеся с любой цифры.

Номера с новыми кодами начнут присваивать еще не скоро. Регион с самым большим автопарком — это Москва, но даже здесь доступных серий 777 и 799 хватит на «пару лет», приводит издание мнение главы Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмилы Шерстневой.

Также производители знаков читают, что цифры 2, 3, 4, 5, 6 и 9 не вмещаются на металлическую пластину в место, отведенное для кода региона, и это создаст трудности при печати.

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