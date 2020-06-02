Родители в Новосибирске возмутились школьными «поборами» на подарки

Мама ученика школы №90 в Новосибирске пожаловалась общественникам на то, что родителей обязывают сдавать на подарок учителям по 3 тысячи рублей и ремонтировать школу. «Подарочная» сумма с одного класса может достигать 90 тысяч рублей, сообщила основатель общероссийского общественного движения «Поборам стоп!» Анна Тажеева.

Основательница движения рассказала, что 21 мая к ней обратилась мама ученика школы №90. Накануне учительница прислала сообщение в чат в мессенджере, что надо «порядочно» закончить школу и соответственно сдать по 3 тысячи рублей на подарки, а также деньги на «ремонт кабинета и цветущий сад».

По словам Тажеевой, со всего класса набиралась сумма порядка 90 тысяч рублей. Общественница связалась с директором школы Татьяной Власовой и попросила прокомментировать ситуацию. Видео, где озвучен ответ директора она выложила на канале «Поборам стоп!» на YouTube.

«Я запретила ремонт кабинетов… Ничего делать не будем... Что сможем сами и сделаем, где краска осталась, родители придут, помоют окна. Но это только добровольно... Я принимаю решение только по субвенциям на ремонт школы из муниципалитета», — сказала Власова, подчеркнув, что ремонт и уборку школы родители делают добровольно, администрация школы и педагоги не имеют права никого принуждать.

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Тажеева объяснила, что в августе директор и комиссия подписывают акт приемки школы, соответственно с 1 сентября учебное заведение должно быть готово и сдано в надлежащем виде.

«В октябре-ноябре директор обязана создать комиссию и провести инспекцию школы, чтобы создать заявку на финансирование ремонта на следующий учебный год. Если директор не подает эту заявку, это считает бездействием должностного лица», — объяснила общественница.

По ее словам, в школе есть техперсонал, в чьи обязанности входит уборка учреждения. К тому же школу, у которой есть учредитель и директор, родители убирать и ремонтировать за свои деньги не обязаны. И тем более принудительно сдавать деньги на подарки.

Sibnet.ru не удалось получить оперативный комментарий о сложившейся ситуации у представителей образовательного учреждения. Редакция направит соответствующий запрос в департамент образования мэрии.